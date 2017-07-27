Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. КСУ – «Милан», «Эвертон» – «Ружомберок», «Марсель» – «Остенде» и другие матчи
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 27 июля, 19.00, «Городской стадион»
-
Млада-Болеслав –
Дивиш, Фабиан, Дуглас Силва, Флейшман, Чмовш, Пршикрыл (Янош, 78), Матейовски, Мареш, Рада, Мебрахту (Комличенко, 87), Храмоста (Магера, 68).
-
Скендербеу –
Шехи, Радаш, Вангели, Османи (Дита, 88), Таку (Гавазай, 67), Музака (Шкодра, 78), Мици, Лятифи, Нимага, Яшаница, Плаку.
- Дата проведения
- 27 июля, 19.30, «Динамо им. В. Лобановского»
- Голы:
- 1:0 – 49 Беленький, 1:1 – 60 Педро Энрике.
-
Олимпик –
Махарадзе, Шабанов, Кравченко, Лукьянчук, Немчанинов, Шестаков, Цимбалюк, Моха (Мигунов, 64), Богданов, Хомутов (Михалев, 69), Беленький (Сондей, 78).
-
ПАОК –
Рей, Леовац, Креспо, Варела, Лео Матос, Каньяс, Цимирот, Мак (Пелкас, 81), Шахов (Бисесвар, 55), Джалма (Педро Энрике, 55), Прийович.
- Дата проведения
- 27 июля, 19.30, «стадион ЛФФ»
-
Тракай –
Плукас, Климавичюс, Вакили (Траоре, 84), Янушевскис, Боровскис, Дорли, Шишка (Еременко, 80), Шиленас, Воробьевас, Быченок, Максимов.
-
Шкендия-79 –
Захов, Челикович, Цуцули, Бейтулаи, Алими, Хасани (Мурати, 90), Тотре, Тодоровски, Жуниор, Радески (Текья, 64), Ибраими (Бойку, 72).
- Предупреждения:
- Цуцули (34), Хасани (48), Климавичюс (70), Шишка (71), Челикович (77).
- Дата проведения
- 27 июля, 19.45, «Нетанья»
- Гол:
- 1:0 – 48 Кьяртанссон.
-
Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Бен Хаим, Тиби, Шпунгин, Давидзада, Голаса, Еини (Перец, 82), Баттоккио, Ацили (Ицхаки, 74), Шенфельд, Кьяртанссон (Рикан, 85).
-
Паниониос –
Котник, Сарамантас, Банана, Иконому, Влахос, Масурас, Корбос, Тапоко (Дурмишай, 83), Саввидис (Папагеоргиу, 72), Ешиль (Глинос, 90), Лампру.
- Предупреждения:
- Кьяртанссон (25), Тапоко (30), Шпунгин (54).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Либенау»
- Голы:
- 1:0 – 10 Хирлендер, 1:1 – 29, автогол Маресич, 1:2 – 35 Нойштедтер.
-
Штурм –
Зибенхандль, Ликояннис, Маресич, Кох, Жуль, Поцман, Хирлендер, Ловрич (Шмид, 75), Рехер (Шуберт, 84), Цулехнер (Хуспек, 16), Алар.
-
Фенербахче –
Демирел, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Вальбуэна, Туфан, Кесе (Исла, 76), Дирар (Топал, 74), Соуза, Потук (Шаэшуэ, 89), Нойштедтер.
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Филипс Стадион»
- Гол:
- 0:1 – 57, пенальти Баришич.
-
ПСВ –
Зут, Швааб (Проппер, 79), Бренет, Арьяс, Изима-Мирен, ван Гинкел, Хендрикс, Рамселар (Перейро, 62), Бергвейн, Локадия (Лосано, 62), де Йонг.
-
Осиек –
Маленица, Шкорич, Барач, Баришич, Бочкай (Пушич, 90), Миоч, Шорша, Лепа (Лукич, 66), Мудражия (Лесяк, 81), Грезда, Эюпи.
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Френдс Арена»
- Голы:
- 0:1 – 11 Раул Силва, 1:1 – 18, пенальти Сундгрен.
-
АИК –
Линнер, Нюхольм, Юханссон, Карлссон, Сундгрен, Ольссон, Блумберг, Ишизаки, Стефанелли (Авдич, 81), Гоитом (Маркканен, 89), Линдквист.
-
Брага –
Матеус, Эшгайю, Росич, Жефферсон, Раул Силва, Франсержио, Данило, Педру Сантуш (Бруну Шадаш, 84), Фабиу Мартинш (Эдуарду, 73), Руй Фонте, Стоилькович (Ахмед Хассан, 66).
- Предупреждения:
- Росич (25), Педру Сантуш (59).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Ямткрафт Арена»
- Гол:
- 1:0 – 51 Баширу.
-
Эстерсунд –
Кейта, Видгрен, Папаяннопулос, Петтерссон, Мукииби (Менса, 62), Эдвардс, Айеш, Баширу, Сема (Бертильссон, 70), Нури, Джеро (Хопкатт, 46).
-
Фола Эш –
Им, Мухаремович, Храппан, Кирх, Латерца, Бештоль, Кляйн, Саити (Бенси, 64), Даллефедофе (Сакра, 81), Корраль (Мерш, 77), Хаджи.
- Предупреждения:
- Корраль (41), Папаяннопулос (46), Кирх (54).
- Удаление:
- Кирх (79).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Гальгенвард»
-
Утрехт –
Рогор-Йенсен, Янссен, ван Марел (ван дер Мер, 85), Брафхейд, Эмануэлсон, Керк, Брама (Трупе, 75), Лабьяд, ван де Стрек, Клайбер, Дессерс (Леувин, 75).
-
Лех –
Путноцки, Костевич, Дилавер, Яницки, Вуядинович, Тралка, Маевски (Рэдуц, 85), Гайос, Макушевски (Гумны, 77), Шитум, Гюткьяер (Билли Нильсен, 69).
- Предупреждения:
- Костевич (8), Янссен (33), Тралка (58), Лабьяд (74), Эмануэлсон (83).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «АЕК-Арена»
-
АЕК Ларнака –
Пабло, Мойсов, Труйольс, Антониадис, Катала, Хевел (Томас, 74), Ларена, Лабан, Тричковски, Тете (Баррера, 78), Толемесс (Митидис, 90).
-
Динамо Минск –
Климович, Лекович, Бегунов (Карпович, 46), Остроух, Сачивко, Нойок, Лукич (Николич, 73), Кузьменок, Галович, Хващинский (Хлебас, 68), Сарока.
- Предупреждение:
- Сачивко (84).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Мариямполес Спорто Центрас»
- Голы:
- 1:0 – 3, автогол Пауло, 2:0 – 9 Янушаускас, 3:0 – 90 Лаукжемис.
-
Судува –
Кардум, Славицкас, Керла, Велюлис (Алтипармаковски, 77), Янкаускас, Матулявичюс (Леймонас, 66), Шврлюга, Вербицкас, Янушаускас (Хведукас, 75), Абу Бакр, Лаукжемис.
-
Сьон –
Митрюшкин, Масерас (Люхингер, 69), Зверотич, Пауло, Моргадо, Адау, Ндойе, Адриан (Тома, 58), Матеус Кунья (Шнойвли, 58), Конате, Карлен.
- Предупреждения:
- Люхингер (31), Абу Бакр (36), Матеус Кунья (54).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.30, «Марин Анастасовичи»
-
Астра –
Илиев, Польчак, Мрзляк, Георге (Маркиньос, 52), Дандя, Никоарэ, Бежан, Стан, Ионицэ (Балауре, 77), Белу, Кипирлиу (Ле Таллек, 55).
-
Александрия –
Панькив, Бацула, Гитченко, Чеботаев, Басов, Грицук (Пономарь, 66), Полярус (Цуриков, 71), Старенький (Бондаренко, 80), Запорожан, Банада, Ситало.
- Удаление:
- Басов (78).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.30, «Лазур»
-
Ботев Пловдив –
Чворович, Минев, Генев, Панов, Димов, Меледже (Юсейн, 77), Неделев (Тасев, 83), Балтанов, Стоянов (Бризола, 66), Фернандо Виана, Коссоко.
-
Маритиму –
Шарлес, Луиш Мартинш, Заинадин, Маурисио, Бебето, Гамбоа, Шен, Пикети (Эдгар Кошта, 73), Эбер (Жан Клебер, 82), Валенте, Родриго Пиньо (Лундберг, 85).
- Дата проведения
- 27 июля, 20.30, «Национальный стадион»
- Голы:
- 0:1 – 21 Лапорт, 1:1 – 54 Ривалдиньо.
-
Динамо Бухарест –
Пенедо, Филип, Неделчару, Кацикас, Ромера, Малангу, Ханка, Саломау, Бушуладжич (Ривалдиньо, 46), Филипе Насименту (Антон, 84), Немец (Альбин, 67).
-
Атлетик –
Яго Эррерин, Баленсиага, Эчейта, Лапорт, Де Маркос, Микель Весга, Беньят (Микель Рико, 81), Рауль Гарсия (Сабин Мерино, 90), Сусаета (Иньиго Лекуэ, 68), Муниаин, Адурис.
- Предупреждения:
- Муниаин (30), Филипе Насименту (34), Ромера (49), Ривалдиньо (55), Ханка (61), Неделчару (90).
- Дата проведения
- 27 июля, 21.00, «Муничипал»
- Гол:
- 0:1 – 44 Родригес.
-
КСУ Крайова –
Каланча, Келич, Спахия, Бричаг, Банку, Бэлуцэ, Златински, Росси (Матею, 74), Митрицэ (Бэрбуц, 67), Димитров (Роман, 81), Ди Мауро.
-
Милан –
Доннарумма, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кессиэ, Бонавентура, Монтоливо, Абате (Конти, 73), Борини (Андре Силва, 66), Ньянг, Кутроне (Антонелли, 81).
- Предупреждение:
- Кессиэ (77).
- Дата проведения
- 27 июля, 21.00, «Городской стадион»
- Голы:
- 1:0 – 31 Маркус Винисиус, 1:1 – 33 Хассан, 1:2 – 36 Хенде, 2:2 – 39, пенальти Маркус Винисиус.
-
Арка –
Штейнбор, Вархоляк, Марчиняк, Соберай, Марцьяник, Песе, Солдецки, Кун (Семашко, 57), Соха, Какоко (Налепа, 84), Маркус Винисиус (Зарандия, 70).
-
Мидтьюлланд –
Хансен, Хенде, Ниссен, Хансен, Драхманн (Крун, 72), Спарв, Хассан, Поульсен, Викхейм (Борринг, 79), Хальсти, Онуачу.
- Предупреждение:
- Песе (52).
- Дата проведения
- 27 июля, 21.30, «Райко Митич»
- Гол:
- 1:0 – 13 Боачи.
-
Црвена Звезда –
Борян, Савич, Стойкович, Родич, Ле Таллек, Канга, Йовичич, Доналд, Рикардиньо, Милич, Боачи.
-
Спарта Прага –
Дубравка, Караваев, Штетина, Кайя, Вэтэжелу (Чивич, 46), Манджек, Маречек, Фрыдек, Плавшич, Янко, Юлиш (Лафата, 46).
- Предупреждение:
- Вэтэжелу (21).
- Дата проведения
- 27 июля, 21.30, «Геламко-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 5 Нгват Махоп.
-
Гент –
Калинич, Марк, Асаре, Митрович, Деягере, Жиго, Миличевич, Верстрате (Калу, 46), Саймон, Кубо, Силла.
-
Альтах –
Кобрас, Галвао, Цех, Линхарт (Сакич, 13), Пизингер, Саломон, Нутц, Нгамале, Добрас, Нетцер, Нгват Махоп.
- Дата проведения
- 27 июля, 21.30, «Апостолос Николаидис»
- Гол:
- 1:0 – 37, пенальти Молинс.
-
Панатинаикос –
Влаходимос, Кулибали, Моледо, Коловециос, Хульт, Лод, Хадзийованис, Курбелис, Альтман, Зека, Молинс.
-
Габала –
Безотосный, Гурбанов, Мэлоун, Вернидуб, Бюлтейс, Озобич, Холлидей, Дабо, Гусейнов, Жозеф-Монроз, Станкович.
- Предупреждение:
- Вернидуб (42).
- Дата проведения
- 27 июля, 21.30, «Стад де Бордо»
-
Бордо –
Костиль, Сабали, Левчук, Контенто, Арамбарри, Лерагер, Санкаре, Малком, Тулалан, Камано, Лаборд.
- Дата проведения
- 27 июля, 21.45, «Питтодри»
- Гол:
- 1:0 – 4 Кристи.
-
Абердин –
Льюис, О`Коннор, Рейнолдс, Логан, Консидайн, Кристи, Маклин, Макай-Стивен, Шинни, Мэйнард, Стюарт.
-
Аполлон –
Вале, Алешандре, Жандер, Роберж, Кирьяку, Сачетти, Юсте, Жоау Педру, Сардинеро, Маглица, Шембри.
- Дата проведения
- 27 июля, 21.45, «Максимир»
- Голы:
- 0:1 – 20 Младенович, 1:1 – 30 Ходжич, 2:1 – 41 Фернандес.
-
Динамо Загреб –
Ливакович, Лешкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Чорич, Антолич, Моро, Фернандес, Ходжич, Судани.
-
Одд –
Россбах, Нильсен, Семб Берге, Грегор, Хаген, Младенович, Бруберг (Берг, 46), Риски, Самуэльсен, Рууд, Оссеан.
- Дата проведения
- 27 июля, 21.45, «Велодром»
- Дата проведения
- 27 июля, 22.05, «Гудисон Парк»
-
Эвертон –
Стекеленбург, Кин, Бейнс, Мартина, Уильямс, Классен, Гуйе, Шнайдерлин, Миральяс, Кэлверт-Льюин, Руни.
- Дата проведения
- 27 июля, 22.05, «Эрнст Хаппель»
-
Аустрия –
Хаджикич, Вестерманн, Ларсен, Филипович, Марчинко, Зербест, Таджури, Хольцхаузер, Грюнвальд, Пирес, Фризенбихлер.
- Предупреждение:
- Вестерманн (21).
- Дата проведения
- 27 июля, 22.05, «Шварцвальд-Штадион»
- Гол:
- 1:0 – 20 Петерсен.
-
Фрайбург –
Шволов, Линхарт, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Абраши, Франтц, Хефлер, Петерсен, Нидерлехнер, Кляйндинст.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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