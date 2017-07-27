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    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. КСУ – «Милан», «Эвертон» – «Ружомберок», «Марсель» – «Остенде» и другие матчи

    Теги Бордо Марсель Милан Абердин Брага Маритиму ПСВ Утрехт Эвертон Атлетик Спарта Млада-Болеслав АИК Гент Сьон Фенербахче Штурм Аустрия Альтах Лига Европы Арка Лех Ружомберок Ботев Црвена Звезда Одд Брондбю Мидтьюлланд Динамо Загреб Хайдук Осиек Домжале Видеотон Динамо Бухарест результаты Панатинаикос Паниониос ПАОК Динамо Минск Судува Аполлон Маккаби Тель-Авив Фрайбург Габала АЕЛ АЕК Ларнака Александрия Остенде Астра Эстерсунд Шкендия-79 Олимпик Донецк Скендербеу Фола Эш Тракай КСУ Крайова

    Лига Европы

    3-й квалификационный раунд

    Первые матчи

    Млада-Болеслав Чехия – Скендербеу Албания 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    27 июля, 19.00, «Городской стадион»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 42 Храмоста, 1:1 – 86, автогол Чмовш, 2:1 – 87 Янош.
    Млада-БолеславДивиш, Фабиан, Дуглас Силва, Флейшман, Чмовш, Пршикрыл (Янош, 78), Матейовски, Мареш, Рада, Мебрахту (Комличенко, 87), Храмоста (Магера, 68).
    СкендербеуШехи, Радаш, Вангели, Османи (Дита, 88), Таку (Гавазай, 67), Музака (Шкодра, 78), Мици, Лятифи, Нимага, Яшаница, Плаку.
    Предупреждения:
    Нимага (45), Плаку (63), Радаш (71).
    Олимпик Украина – ПАОК Греция 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    27 июля, 19.30, «Динамо им. В. Лобановского»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 49 Беленький, 1:1 – 60 Педро Энрике.
    ОлимпикМахарадзе, Шабанов, Кравченко, Лукьянчук, Немчанинов, Шестаков, Цимбалюк, Моха (Мигунов, 64), Богданов, Хомутов (Михалев, 69), Беленький (Сондей, 78).
    ПАОКРей, Леовац, Креспо, Варела, Лео Матос, Каньяс, Цимирот, Мак (Пелкас, 81), Шахов (Бисесвар, 55), Джалма (Педро Энрике, 55), Прийович.
    Предупреждения:
    Шахов (53), Кравченко (70), Леовац (73).
    Тракай Литва – Шкендия-79 Македония 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    27 июля, 19.30, «стадион ЛФФ»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 1 Максимов, 1:1 – 39 Жуниор, 2:1 – 52 Максимов.
    ТракайПлукас, Климавичюс, Вакили (Траоре, 84), Янушевскис, Боровскис, Дорли, Шишка (Еременко, 80), Шиленас, Воробьевас, Быченок, Максимов.
    Шкендия-79Захов, Челикович, Цуцули, Бейтулаи, Алими, Хасани (Мурати, 90), Тотре, Тодоровски, Жуниор, Радески (Текья, 64), Ибраими (Бойку, 72).
    Предупреждения:
    Цуцули (34), Хасани (48), Климавичюс (70), Шишка (71), Челикович (77).
    Удаления:
    Жуниор (57), Цуцули (62).
    Маккаби Тель-Авив Израиль – Паниониос Греция 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 июля, 19.45, «Нетанья»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 48 Кьяртанссон.
    Маккаби Тель-АвивРайкович, Бен Хаим, Тиби, Шпунгин, Давидзада, Голаса, Еини (Перец, 82), Баттоккио, Ацили (Ицхаки, 74), Шенфельд, Кьяртанссон (Рикан, 85).
    ПаниониосКотник, Сарамантас, Банана, Иконому, Влахос, Масурас, Корбос, Тапоко (Дурмишай, 83), Саввидис (Папагеоргиу, 72), Ешиль (Глинос, 90), Лампру.
    Предупреждения:
    Кьяртанссон (25), Тапоко (30), Шпунгин (54).
    Штурм Австрия – Фенербахче Турция 1:2 (1:2, 0:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «Либенау»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 10 Хирлендер, 1:1 – 29, автогол Маресич, 1:2 – 35 Нойштедтер.
    ШтурмЗибенхандль, Ликояннис, Маресич, Кох, Жуль, Поцман, Хирлендер, Ловрич (Шмид, 75), Рехер (Шуберт, 84), Цулехнер (Хуспек, 16), Алар.
    ФенербахчеДемирел, Шкртел, Озбайраклы, Калдырым, Вальбуэна, Туфан, Кесе (Исла, 76), Дирар (Топал, 74), Соуза, Потук (Шаэшуэ, 89), Нойштедтер.
    Предупреждения:
    Ликояннис (5), Туфан (13), Ловрич (41), Хирлендер (71).
    ПСВ Голландия – Осиек Хорватия 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «Филипс Стадион»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 57, пенальти Баришич.
    ПСВЗут, Швааб (Проппер, 79), Бренет, Арьяс, Изима-Мирен, ван Гинкел, Хендрикс, Рамселар (Перейро, 62), Бергвейн, Локадия (Лосано, 62), де Йонг.
    ОсиекМаленица, Шкорич, Барач, Баришич, Бочкай (Пушич, 90), Миоч, Шорша, Лепа (Лукич, 66), Мудражия (Лесяк, 81), Грезда, Эюпи.
    Предупреждения:
    Лепа (60), Бергвейн (64), Мудражия (64), Лукич (90).
    АИК Швеция – Брага Португалия 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «Френдс Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 11 Раул Силва, 1:1 – 18, пенальти Сундгрен.
    АИКЛиннер, Нюхольм, Юханссон, Карлссон, Сундгрен, Ольссон, Блумберг, Ишизаки, Стефанелли (Авдич, 81), Гоитом (Маркканен, 89), Линдквист.
    БрагаМатеус, Эшгайю, Росич, Жефферсон, Раул Силва, Франсержио, Данило, Педру Сантуш (Бруну Шадаш, 84), Фабиу Мартинш (Эдуарду, 73), Руй Фонте, Стоилькович (Ахмед Хассан, 66).
    Предупреждения:
    Росич (25), Педру Сантуш (59).
    Эстерсунд Швеция – Фола Эш Люксембург 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «Ямткрафт Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 51 Баширу.
    ЭстерсундКейта, Видгрен, Папаяннопулос, Петтерссон, Мукииби (Менса, 62), Эдвардс, Айеш, Баширу, Сема (Бертильссон, 70), Нури, Джеро (Хопкатт, 46).
    Фола ЭшИм, Мухаремович, Храппан, Кирх, Латерца, Бештоль, Кляйн, Саити (Бенси, 64), Даллефедофе (Сакра, 81), Корраль (Мерш, 77), Хаджи.
    Предупреждения:
    Корраль (41), Папаяннопулос (46), Кирх (54).
    Удаление:
    Кирх (79).
    Утрехт Голландия – Лех Польша 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «Гальгенвард»
    Онлайн матча
    УтрехтРогор-Йенсен, Янссен, ван Марел (ван дер Мер, 85), Брафхейд, Эмануэлсон, Керк, Брама (Трупе, 75), Лабьяд, ван де Стрек, Клайбер, Дессерс (Леувин, 75).
    ЛехПутноцки, Костевич, Дилавер, Яницки, Вуядинович, Тралка, Маевски (Рэдуц, 85), Гайос, Макушевски (Гумны, 77), Шитум, Гюткьяер (Билли Нильсен, 69).
    Предупреждения:
    Костевич (8), Янссен (33), Тралка (58), Лабьяд (74), Эмануэлсон (83).
    АЕК Ларнака Кипр – Динамо Минск Беларусь 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «АЕК-Арена»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 42 Тете, 2:0 – 70 Хевел.
    АЕК ЛарнакаПабло, Мойсов, Труйольс, Антониадис, Катала, Хевел (Томас, 74), Ларена, Лабан, Тричковски, Тете (Баррера, 78), Толемесс (Митидис, 90).
    Динамо МинскКлимович, Лекович, Бегунов (Карпович, 46), Остроух, Сачивко, Нойок, Лукич (Николич, 73), Кузьменок, Галович, Хващинский (Хлебас, 68), Сарока.
    Предупреждение:
    Сачивко (84).
    Судува Литва – Сьон Швейцария 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.00, «Мариямполес Спорто Центрас»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 3, автогол Пауло, 2:0 – Янушаускас, 3:0 – 90 Лаукжемис.
    СудуваКардум, Славицкас, Керла, Велюлис (Алтипармаковски, 77), Янкаускас, Матулявичюс (Леймонас, 66), Шврлюга, Вербицкас, Янушаускас (Хведукас, 75), Абу Бакр, Лаукжемис.
    СьонМитрюшкин, Масерас (Люхингер, 69), Зверотич, Пауло, Моргадо, Адау, Ндойе, Адриан (Тома, 58), Матеус Кунья (Шнойвли, 58), Конате, Карлен.
    Предупреждения:
    Люхингер (31), Абу Бакр (36), Матеус Кунья (54).
    Астра Румыния – Александрия Украина 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.30, «Марин Анастасовичи»
    Онлайн матча
    АстраИлиев, Польчак, Мрзляк, Георге (Маркиньос, 52), Дандя, Никоарэ, Бежан, Стан, Ионицэ (Балауре, 77), Белу, Кипирлиу (Ле Таллек, 55).
    АлександрияПанькив, Бацула, Гитченко, Чеботаев, Басов, Грицук (Пономарь, 66), Полярус (Цуриков, 71), Старенький (Бондаренко, 80), Запорожан, Банада, Ситало.
    Предупреждения:
    Басов (39), Кипирлиу (49), Бацула (49), Дандя (57), Польчак (78).
    Удаление:
    Басов (78).
    Ботев Пловдив Болгария – Маритиму Португалия 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.30, «Лазур»
    Онлайн матча
    Ботев ПловдивЧворович, Минев, Генев, Панов, Димов, Меледже (Юсейн, 77), Неделев (Тасев, 83), Балтанов, Стоянов (Бризола, 66), Фернандо Виана, Коссоко.
    МаритимуШарлес, Луиш Мартинш, Заинадин, Маурисио, Бебето, Гамбоа, Шен, Пикети (Эдгар Кошта, 73), Эбер (Жан Клебер, 82), Валенте, Родриго Пиньо (Лундберг, 85).
    Предупреждения:
    Димов (41), Коссоко (44), Эбер (45), Гамбоа (68), Балтанов (90), Валенте (90).
    Динамо Бухарест Румыния – Атлетик Испания 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    27 июля, 20.30, «Национальный стадион»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 21 Лапорт, 1:1 – 54 Ривалдиньо.
    Динамо БухарестПенедо, Филип, Неделчару, Кацикас, Ромера, Малангу, Ханка, Саломау, Бушуладжич (Ривалдиньо, 46), Филипе Насименту (Антон, 84), Немец (Альбин, 67).
    АтлетикЯго Эррерин, Баленсиага, Эчейта, Лапорт, Де Маркос, Микель Весга, Беньят (Микель Рико, 81), Рауль Гарсия (Сабин Мерино, 90), Сусаета (Иньиго Лекуэ, 68), Муниаин, Адурис.
    Предупреждения:
    Муниаин (30), Филипе Насименту (34), Ромера (49), Ривалдиньо (55), Ханка (61), Неделчару (90).
    КСУ Крайова Румыния – Милан Италия 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.00, «Муничипал»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 44 Родригес.
    КСУ КрайоваКаланча, Келич, Спахия, Бричаг, Банку, Бэлуцэ, Златински, Росси (Матею, 74), Митрицэ (Бэрбуц, 67), Димитров (Роман, 81), Ди Мауро.
    МиланДоннарумма, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кессиэ, Бонавентура, Монтоливо, Абате (Конти, 73), Борини (Андре Силва, 66), Ньянг, Кутроне (Антонелли, 81).
    Предупреждение:
    Кессиэ (77).
    Арка Польша – Мидтьюлланд Дания 2:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.00, «Городской стадион»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 31 Маркус Винисиус, 1:1 – 33 Хассан, 1:2 – 36 Хенде, 2:2 – 39, пенальти Маркус Винисиус.
    АркаШтейнбор, Вархоляк, Марчиняк, Соберай, Марцьяник, Песе, Солдецки, Кун (Семашко, 57), Соха, Какоко (Налепа, 84), Маркус Винисиус (Зарандия, 70).
    МидтьюлландХансен, Хенде, Ниссен, Хансен, Драхманн (Крун, 72), Спарв, Хассан, Поульсен, Викхейм (Борринг, 79), Хальсти, Онуачу.
    Предупреждение:
    Песе (52).
    Црвена Звезда Сербия – Спарта Прага Чехия 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.30, «Райко Митич»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 13 Боачи.
    Црвена ЗвездаБорян, Савич, Стойкович, Родич, Ле Таллек, Канга, Йовичич, Доналд, Рикардиньо, Милич, Боачи.
    Спарта ПрагаДубравка, Караваев, Штетина, Кайя, Вэтэжелу (Чивич, 46), Манджек, Маречек, Фрыдек, Плавшич, Янко, Юлиш (Лафата, 46).
    Предупреждение:
    Вэтэжелу (21).
    Гент Бельгия – Альтах Австрия 0:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.30, «Геламко-Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    0:1 – 5 Нгват Махоп.
    ГентКалинич, Марк, Асаре, Митрович, Деягере, Жиго, Миличевич, Верстрате (Калу, 46), Саймон, Кубо, Силла.
    АльтахКобрас, Галвао, Цех, Линхарт (Сакич, 13), Пизингер, Саломон, Нутц, Нгамале, Добрас, Нетцер, Нгват Махоп.
    Предупреждения:
    Саломон (19), Кобрас (40), Пизингер (50).
    Панатинаикос Греция – Габала Азербайджан 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.30, «Апостолос Николаидис»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 37, пенальти Молинс.
    ПанатинаикосВлаходимос, Кулибали, Моледо, Коловециос, Хульт, Лод, Хадзийованис, Курбелис, Альтман, Зека, Молинс.
    ГабалаБезотосный, Гурбанов, Мэлоун, Вернидуб, Бюлтейс, Озобич, Холлидей, Дабо, Гусейнов, Жозеф-Монроз, Станкович.
    Предупреждение:
    Вернидуб (42).
    Бордо Франция – Видеотон Венгрия 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.30, «Стад де Бордо»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 18 Санкаре, 1:1 – 23 Щепович, 2:1 – 33 Санкаре.
    БордоКостиль, Сабали, Левчук, Контенто, Арамбарри, Лерагер, Санкаре, Малком, Тулалан, Камано, Лаборд.
    ВидеотонКовачик, Стопира, Него, Фейеш, Юхас, Варга (Сольноки, 57), Хаджич, Сульич, Паткаи, Лазович, Щепович.
    Абердин Шотландия – Аполлон Кипр 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.45, «Питтодри»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 4 Кристи.
    АбердинЛьюис, О`Коннор, Рейнолдс, Логан, Консидайн, Кристи, Маклин, Макай-Стивен, Шинни, Мэйнард, Стюарт.
    АполлонВале, Алешандре, Жандер, Роберж, Кирьяку, Сачетти, Юсте, Жоау Педру, Сардинеро, Маглица, Шембри.
    Предупреждения:
    Шинни (2), Сачетти (21), Юсте (38).
    Динамо Загреб Хорватия – Одд Норвегия 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 21.45, «Максимир»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 20 Младенович, 1:1 – 30 Ходжич, 2:1 – 41 Фернандес.
    Динамо ЗагребЛивакович, Лешкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Чорич, Антолич, Моро, Фернандес, Ходжич, Судани.
    ОддРоссбах, Нильсен, Семб Берге, Грегор, Хаген, Младенович, Бруберг (Берг, 46), Риски, Самуэльсен, Рууд, Оссеан.
    Марсель Франция – Остенде Бельгия 2:1 (перерыв)
    Дата проведения
    27 июля, 21.45, «Велодром»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 2 Жермен, 1:1 – 26, пенальти Сиани, 2:1 – 32 Сансон.
    МарсельМанданда, Роланду, Эвра, Сакаи, Рами, Лопес, Луис Густаво, Товен, Сансон, Пайет, Жермен.
    ОстендеПрото, Томашевич, Розегнал, Милич, Резаян, Берье, Джали, Капон, Мусона, Акпала, Сиани.
    Предупреждения:
    Эвра (15), Товен (25).
    Эвертон Англия – Ружомберок Словакия 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 22.05, «Гудисон Парк»
    Онлайн матча
    ЭвертонСтекеленбург, Кин, Бейнс, Мартина, Уильямс, Классен, Гуйе, Шнайдерлин, Миральяс, Кэлверт-Льюин, Руни.
    РужомберокМацик, Кружльяк, Масло, Купец, Косе, Даниэл, Такач, Гал-Андрезь, Кохан, Масло, Хаскич.
    Аустрия Австрия – АЕЛ Кипр 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 22.05, «Эрнст Хаппель»
    Онлайн матча
    АустрияХаджикич, Вестерманн, Ларсен, Филипович, Марчинко, Зербест, Таджури, Хольцхаузер, Грюнвальд, Пирес, Фризенбихлер.
    АЕЛВозинья, Митря, Айроза, Лафранс, Соареш, Авраам, Артур, Ирхене, Мешка, Арруабаррена, Сасси.
    Предупреждение:
    Вестерманн (21).
    Фрайбург Германия – Домжале Словения 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    27 июля, 22.05, «Шварцвальд-Штадион»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 20 Петерсен.
    ФрайбургШволов, Линхарт, Сеюнджю, Гюнтер, Штенцель, Абраши, Франтц, Хефлер, Петерсен, Нидерлехнер, Кляйндинст.
    ДомжалеМилич, Широк, Блажич, Добровольц, Балковец, Ибричич, Хусмани, Репас, Ветрих, Бизяк, Фирер.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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