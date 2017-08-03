Определились возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф ЛЧ
Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Вице-чемпион России ЦСКА, обыграв в двухматчевом противостоянии греческий АЕК, также добрался до этой стадии.
Возможными соперниками армейцев могут быть швейцарские «Янг Бойз», румынская «Стяуа», французская «Ницца», немецкий «Хоффенхайм» или турецкий «Истанбул».
Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа. Начало — в 13.00 по московскому времени.
Потенциальные соперники #ЦСКА по раунду плей-офф Лиги чемпионов! Жеребьёвка — 4 августа в 13:00. Какого итога жеребьёвки хотелось бы вам? pic.twitter.com/ZPC2fRXqZZ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 августа 2017 г.
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