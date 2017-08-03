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    Определились возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф ЛЧ

    Теги ЦСКА Ницца Янг Бойз Лига чемпионов Стяуа фото Хоффенхайм 1899 Истанбул

    Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов.

    Вице-чемпион России ЦСКА, обыграв в двухматчевом противостоянии греческий АЕК, также добрался до этой стадии.

    Возможными соперниками армейцев могут быть швейцарские «Янг Бойз», румынская «Стяуа», французская «Ницца», немецкий «Хоффенхайм» или турецкий «Истанбул».

    Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа. Начало — в 13.00 по московскому времени.

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