Определились возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф ЛЧ

Определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Вице-чемпион России ЦСКА, обыграв в двухматчевом противостоянии греческий АЕК, также добрался до этой стадии.

Возможными соперниками армейцев могут быть швейцарские «Янг Бойз», румынская «Стяуа», французская «Ницца», немецкий или турецкий «Истанбул».

Жеребьевка состоится в пятницу, 4 августа. Начало — в 13.00 по московскому времени.