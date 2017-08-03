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    Леонид Слуцкий: «Я как Гагарин – первый российский тренер в Англии»

    Теги Леонид Слуцкий Астон Вилла Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от стартового матча в чемпионшипе против «Астон Виллы».

    «Для меня это крайне интересная пора, очень захватывающая. Каждый день думаю о том, что это серьезное приключение, которого я жду не дождусь. У нас тяжелый старт, но мы готовы.

    На мне лежит серьезная ответственность перед клубом, болельщиками и россиянами, которые оказывают мне огромную поддержку. Для них я как Юрий Гагарин! Я первый тренер из России, работающий в английском футболе, и для меня это действительно очень важный момент.

    Перед началом сезона я настроен чрезвычайно позитивно. Верю в своих игроков, они верят в мои принципы. Надеюсь, мы сможем достичь хороших результатов», — сказал Слуцкий.

    Матч «Астон Вилла» – «Халл» состоится 5 августа.

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