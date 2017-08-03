ЦСКА интересуется опорником олимпийской сборной Бразилии Уоласом

Опорный полузащитник «Гамбурга» Уолас привлек внимание .

Сообщается, что армейцы ведут переговоры с агентами 22-летнего игрока олимпийской сборной Бразилии, которая победила на Играх-2016.

Спортивный директор Йенс Тодт подтвердил информацию о возможном уходе Уоласа: «Знаем об интересе к игроку, но предложений пока не было».

«Гамбург» купил хавбека у «Гремио» в январе за 9,2 миллиона евро, подписав с ним контракт до 2021 года.

В 9 матчах прошлого чемпионата Германии Уолас забил 1 гол.