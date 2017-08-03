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    ЦСКА интересуется опорником олимпийской сборной Бразилии Уоласом

    Теги ЦСКА Гамбург Премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Уолас

    Опорный полузащитник «Гамбурга» Уолас привлек внимание ЦСКА.

    Сообщается, что армейцы ведут переговоры с агентами 22-летнего игрока олимпийской сборной Бразилии, которая победила на Играх-2016.

    Спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт подтвердил информацию о возможном уходе Уоласа: «Знаем об интересе к игроку, но предложений пока не было».

    «Гамбург» купил хавбека у «Гремио» в январе за 9,2 миллиона евро, подписав с ним контракт до 2021 года.

    В 9 матчах прошлого чемпионата Германии Уолас забил 1 гол.

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