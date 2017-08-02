«Спартак» может сегодня завершить сделку по Пашаличу и заявить его на матч с «Зенитом»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов и представитель юридической службы клуба вылетели в Рим, где сегодня должен пройти медосмотр полузащитник «Челси» Марио Пашалич, которого красно-белые арендуют на сезон.
Футболист уже согласовал личный контракт со «Спартаком». Клубы могут заключить договор об аренде уже сегодня.
Руководство московского клуба хочет оформить сделку как можно скорее, чтобы заявить хорвата на матч с «Зенитом» 6 августа. Вполне возможно, что Пашалич войдет в заявку «Спартака» на эту игру.
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