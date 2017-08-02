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    У Неймара произошла стычка с болельщиками перед отлетом «Барселоны» в США

    Теги Барселона происшествия болельщики Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар за несколько часов до отлета команды в турне по США повздорил с болельщиками.

    Инцидент произошел 22 июля на парковке возле одного из ночных клубов столицы Каталонии, когда уже было известно о вероятном переходе бразильца в «ПСЖ».

    Неймар, которого сопровождали несколько друзей, хотел вступить в драку с фанатами, но сотрудники службы безопасности удержали его от потасовки.

    ФОТО

    В окрестностях «Камп Ноу» вывесили плакат «Неймар – предатель»

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