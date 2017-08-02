У Неймара произошла стычка с болельщиками перед отлетом «Барселоны» в США

Форвард «Барселоны» за несколько часов до отлета команды в турне по США повздорил с болельщиками.

Инцидент произошел 22 июля на парковке возле одного из ночных клубов столицы Каталонии, когда уже было известно о вероятном переходе бразильца в «ПСЖ».

Неймар, которого сопровождали несколько друзей, хотел вступить в драку с фанатами, но сотрудники службы безопасности удержали его от потасовки.

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В окрестностях «Камп Ноу» вывесили плакат «Неймар – предатель»