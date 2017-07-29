«Барселона» может приобрести Гризманна на замену Неймару

рассматривает нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в качестве возможной замены .

Бразильский форвард в ближайшее время может покинуть «Барсу» и перебраться в .

В контракте 26-летнего Гризманна с есть пункт о сумме отступных в размере 100 миллионов евро.

Тем не менее ранее этим летом француз заявил, что не покинет мадридский клуб, так как тот не сможет приобрести ему замену из-за запрета на трансферы.

В качестве альтернатив в шорт-лист «Барселоны» включены Филиппе Коутиньо ( ) и Пауло Дибала («Ювентус»).