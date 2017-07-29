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    «Барселона» может приобрести Гризманна на замену Неймару

    Теги Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Неймар Антуан Гризманн

    «Барселона» рассматривает нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в качестве возможной замены Неймару.

    Бразильский форвард в ближайшее время может покинуть «Барсу» и перебраться в «ПСЖ».

    В контракте 26-летнего Гризманна с «Атлетико» есть пункт о сумме отступных в размере 100 миллионов евро.

    Тем не менее ранее этим летом француз заявил, что не покинет мадридский клуб, так как тот не сможет приобрести ему замену из-за запрета на трансферы.

    В качестве альтернатив в шорт-лист «Барселоны» включены Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Пауло Дибала («Ювентус»).

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