Евгений Гинер о том, когда Акинфеев завершит карьеру: «На этот вопрос может ответить только Господь Бог»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, когда может завершить карьеру голкипер .

– Возвращаясь к Кубку конфедераций. Все же, вы не считаете, что с критикой Акинфеева пресса переборщила?

– Мне не очень нравится, когда Игоря приравнивают к Яшину, Дасаеву. Да, можно говорить об их достижениях и о достижениях Игоря. Считаю, что Акинфеев – великий футболист, прекрасный вратарь. Достояние нашей страны. Мне не нравится, когда любого футболиста обливают грязью.

Кержаков образно сказал, что Березуцким и Игнашевичу надо в ноги бросаться – но если вспомнить, то СМИ их никак кроме как «деревянными солдатиками» не называли. В 2001-2002 году у нас были журналисты, которые могли анализировать. Не говорить, кого видели с бокалом вина, а анализировать. Никого не волнует, сидели ли Месси и Клозе с бокалом вина. Всем интересно, как они ведут себя на поле. Они же не напивались и валялись пьяными.

Сейчас, к сожалению, журналистов интересует, кто с кем спит, кто в каком ресторане был. А где анализ игры? Если ЦСКА или Акинфеев играет плохо – вопросов нет, об этом надо писать. Или если играет хорошо – тоже надо писать. Не бывает голов без ошибок. Иначе мы бы видели счет 0:0 в каждом матче.

– В Интернет, где много критикуют футболистов и тренеров, часто заглядываете?

– Редко.

– Почему?

– А я не специалист по Интернету. Я из каменного века (смеется).

– Не возникало мысли завести страницу в соцсетях?

– Нет. У меня нет соцсетей, соцпрограмм. Для этого есть сын, дочка, внучка. Они живут по-современному. А я из каменного века.

– Как относитесь к разговорам о том, что Акинфеев может завершить карьеру после чемпионата мира из-за проблем с коленом?

– На этот вопрос может ответить только Господь Бог. Сколько он еще времени отпустит Игорю поиграть...

– А по характеру он готов выступать до последнего?

– Да. Возьмите того же Игнашевича. Тоже уже не мальчик. Есть возможность играть – почему нет. Итальянский чемпионат вспомните. Много людей там до сорока доиграло? Вспоминаются Мальдини, Тотти и еще, может, 5-6 футболистов. Им так Господь отмерил.

Сегодняшние футболисты – люди режимные. Понимают, что могут выпить бокал вина, но не бутылку – зная, что нужно выходить на поле, – сказал Гинер.