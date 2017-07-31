Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России против (2:0) и высказался о возможном усилении состава.

«Всегда нужно что-то улучшать, но сегодня мы играли против хорошей команды.

Мы хорошо держали позиции, хотя и позволили сопернику создать несколько моментов. Тем не менее, и у нас были еще голевые эпизоды, которые нам реализовать не удалось.

Новички? Нужно стараться увеличить количество игроков в составе. Я озвучил имена и свою позицию руководителям клуба, жду, когда они будут что-то предпринимать.

К каждой предстоящей игре будем готовиться отдельно. Нас ждут сложные игры, и даже в тех встречах, где мы на бумаге являемся фаворитами, нам будет сложно. Нужно работать, работать и работать», – приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».