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    Массимо Каррера о новичках: «Жду, когда руководство «Спартака» что-то предпримет»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:0) и высказался о возможном усилении состава.

    «Всегда нужно что-то улучшать, но сегодня мы играли против хорошей команды.

    Мы хорошо держали позиции, хотя и позволили сопернику создать несколько моментов. Тем не менее, и у нас были еще голевые эпизоды, которые нам реализовать не удалось.

    Новички? Нужно стараться увеличить количество игроков в составе. Я озвучил имена и свою позицию руководителям клуба, жду, когда они будут что-то предпринимать.

    К каждой предстоящей игре будем готовиться отдельно. Нас ждут сложные игры, и даже в тех встречах, где мы на бумаге являемся фаворитами, нам будет сложно. Нужно работать, работать и работать», – приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

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