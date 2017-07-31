Коутиньо согласовал 5-летний контракт с «Барселоной»

по-прежнему намерена приобрести полузащитника «Ливерпуля» .

Сообщается, что каталонцы договорились с 25-летним бразильцем о 5-летнем соглашении и готовы заплатить за него 85 миллионов евро.

«Ливерпуль» не хочет продавать Коутиньо, но игрок уже сообщил руководству мерсисайдцев о желании перейти в «Барселону». Ранее стало известно, что английский клуб не отпустит хавбека дешевле 150 млн.

Если «Ливерпуль» все же расстанется с Коутиньо, то будет настаивать, чтобы перед уходом тот сыграл хотя бы в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.