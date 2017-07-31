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    Сегодня Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания

    Сегодня форвард «Реала» Криштиану Роналду должен явиться на заседание суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов.

    32-летний португалец обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

    Ранее сообщалось, что если Роналду будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 млн евро.

    Роналду не намерен выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании

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