Сегодня Роналду предстанет перед судом по делу о неуплате налогов
Сегодня форвард «Реала» Криштиану Роналду должен явиться на заседание суда в Посуэло-де-Алакрон по делу о неуплате налогов.
32-летний португалец обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.
Ранее сообщалось, что если Роналду будет признан виновным по трем эпизодам, то ему грозит 2-летний тюремный срок и штраф в размере 14,8 млн евро.
Роналду не намерен выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании
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