Президент Сергей Фурсенко после победы над «Тосно» (1:0) в матче чемпионата России отметил автора гола форварда .

- Кокорин меня в очередной раз сегодня поразил. Человек играет с большим удовольствием! Думаю, фактор Манчини можно назвать причиной его преображения. Хороший тренер раскрывает игроков.

— Вы сами говорили с Кокориным?

— Дело не в разговорах. Главное – сейчас он показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть, — сказал Фурсенко.

Кокорин отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона

Кокорин снова лучший. Как он это делает?