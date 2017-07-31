Сергей Фурсенко: «Кокорин меня в очередной раз поразил»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Тосно» (1:0) в матче чемпионата России отметил автора гола форварда Александра Кокорина.
- Кокорин меня в очередной раз сегодня поразил. Человек играет с большим удовольствием! Думаю, фактор Манчини можно назвать причиной его преображения. Хороший тренер раскрывает игроков.
— Вы сами говорили с Кокориным?
— Дело не в разговорах. Главное – сейчас он показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть, — сказал Фурсенко.
Кокорин отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона
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