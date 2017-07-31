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    Сергей Фурсенко: «Кокорин меня в очередной раз поразил»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Александр Кокорин

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после победы над «Тосно» (1:0) в матче чемпионата России отметил автора гола форварда Александра Кокорина.

    - Кокорин меня в очередной раз сегодня поразил. Человек играет с большим удовольствием! Думаю, фактор Манчини можно назвать причиной его преображения. Хороший тренер раскрывает игроков.

    — Вы сами говорили с Кокориным?

    — Дело не в разговорах. Главное – сейчас он показывает очень качественную игру. Любо-дорого посмотреть, — сказал Фурсенко.

    Кокорин отметился результативным действием в 4-м матче подряд со старта сезона

    Кокорин снова лучший. Как он это делает?

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    Кто будет лучшим игроком «Зенита» в этом сезоне?

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    • Леандро Паредес
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    • Себастьян Дриусси
      32%
    • Доменико Кришито
      5%
    • Александр Кокорин
      22%
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      12%

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