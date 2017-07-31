Жозеп Бартомеу: «Воспитанники «Барселоны» не могут попасть в основную команду из-за Хави, Иньесты и Пике»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отреагировал на высказывание бывшего полузащитника команды Хави, который раскритиковал деятельность академии каталонского клуба.
«Эту проблему создали Хави, Иньеста, Месси и другие игроки. Крайне трудно попасть в первую команду, когда в ней играют Месси, Неймар, Хави, Иньеста, Бускетс и Пике.
Хави сказал, что надо идти постепенно, но проблема заключается в самом Хави! Он создал эти проблемы вместе с Иньестой и Пике.
Кто станет новым Месси? Возможно, другие футболисты. Но им нужно покинуть наш клуб, иначе это будет невозможно», — сказал Бартомеу.
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