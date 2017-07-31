Президент «Барселоны» отреагировал на высказывание бывшего полузащитника команды Хави, который раскритиковал деятельность академии каталонского клуба.

«Эту проблему создали Хави, Иньеста, Месси и другие игроки. Крайне трудно попасть в первую команду, когда в ней играют Месси, Неймар, Хави, Иньеста, Бускетс и Пике.

Хави сказал, что надо идти постепенно, но проблема заключается в самом Хави! Он создал эти проблемы вместе с Иньестой и Пике.

Кто станет новым Месси? Возможно, другие футболисты. Но им нужно покинуть наш клуб, иначе это будет невозможно», — сказал Бартомеу.

Хави: «Барселона» проспала – «Реал» доминирует во всех аспектах футбола»