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    Жозеп Бартомеу: «Воспитанники «Барселоны» не могут попасть в основную команду из-за Хави, Иньесты и Пике»

    Теги Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Жерар Пике примера Испания Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отреагировал на высказывание бывшего полузащитника команды Хави, который раскритиковал деятельность академии каталонского клуба.

    «Эту проблему создали Хави, Иньеста, Месси и другие игроки. Крайне трудно попасть в первую команду, когда в ней играют Месси, Неймар, Хави, Иньеста, Бускетс и Пике.

    Хави сказал, что надо идти постепенно, но проблема заключается в самом Хави! Он создал эти проблемы вместе с Иньестой и Пике.

    Кто станет новым Месси? Возможно, другие футболисты. Но им нужно покинуть наш клуб, иначе это будет невозможно», — сказал Бартомеу.

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