Президенты «Реала» и «Барселоны» обменялись подарками, Бартомеу получил серебряную эмблему «Мадрида»

Перед матчем International Champions Cup «Реал» – «Барселона» (2:3) в Майами президенты клубов преподнесли друг другу подарки.

и Жозеп Бартомеу обменялись игровыми майками. Президент «Барселоны» также получил серебряную эмблему «Реала».

На встрече присутствовал и владелец «Майами Долфинс» Стивен Росс. Он получил такие же подарки, как и Бартомеу, и в свою очередь подарил шлем с символикой команды по американскому футболу.

Фото: официальный сайт

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