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    Президенты «Реала» и «Барселоны» обменялись подарками, Бартомеу получил серебряную эмблему «Мадрида»

    Теги Барселона Реал Мадрид примера Испания товарищеские матчи (клубы) фото Флорентино Перес НФЛ Майами Жозеп Бартомеу International Champions Cup Стивен Росс

    Перед матчем International Champions Cup «Реал» – «Барселона» (2:3) в Майами президенты клубов преподнесли друг другу подарки.

    Флорентино Перес и Жозеп Бартомеу обменялись игровыми майками. Президент «Барселоны» также получил серебряную эмблему «Реала».

    На встрече присутствовал и владелец «Майами Долфинс» Стивен Росс. Он получил такие же подарки, как и Бартомеу, и в свою очередь подарил шлем с символикой команды по американскому футболу.

    Фото: официальный сайт «Реала»

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