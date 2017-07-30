Защитник Серхио Рамос после поражения от «Барселоны» (2:3) в рамках International Champions Cup выразил надежду, что форвард каталонцев уйдет в «ПСЖ».

«У меня с ним очень хорошие отношения. Я поменялся с ним футболками и надеюсь, что он сделал это в последний раз в качестве игрока «Барселоны», иначе нас ждут проблемы.

Он ничего мне не сказал, у всех есть право на выбор. Думаю, Неймар — отличный игрок, ключевая фигура для «Барселоны», и он сам определит свое будущее», — сказал Рамос.