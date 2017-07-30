Серхио Рамос: «Надеюсь, последний раз взял у Неймара футболку «Барселоны»
Защитник «Реала» Серхио Рамос после поражения от «Барселоны» (2:3) в рамках International Champions Cup выразил надежду, что форвард каталонцев Неймар уйдет в «ПСЖ».
«У меня с ним очень хорошие отношения. Я поменялся с ним футболками и надеюсь, что он сделал это в последний раз в качестве игрока «Барселоны», иначе нас ждут проблемы.
Он ничего мне не сказал, у всех есть право на выбор. Думаю, Неймар — отличный игрок, ключевая фигура для «Барселоны», и он сам определит свое будущее», — сказал Рамос.
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