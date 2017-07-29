Отец Неймара должен получить 26 млн евро премии от «Барселоны»

Отец Неймара и окружение футболиста рассчитывают получить компенсацию от «Барселоны» за продление контракта прошлым летом.

Год назад бразильский форвард заключил с сине-гранатовыми новое соглашение до 30 июня 2021 года.

Сообщается, что речь идет о сумме в размере 26 миллионов евро, каталонский клуб должен выплатить ее до конца июля.

Вполне возможно, что после того, как Неймар-старший получит компенсацию, игрок перейдет в «ПСЖ».

Неймар уйдет в «ПСЖ»? Все запутались, а мы объясним