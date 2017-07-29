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    Самедов и Луис Адриано вернулись в общую группу «Спартака»

    Теги Спартак Александр Самедов Луис Адриано Премьер-лига Россия травмы

    Игроки «Спартака» Александр Самедов и Луис Адриано приступили к тренировкам в общей группе.

    Каждый из них из-за различного рода травм в последнее время не принимал участия в занятиях команды. Но если бразилец пропустил лишь недавнюю гостевую встречу с «Уфой», то Самедов из-за повреждений, полученных на сборах, пока не сыграл ни в одном матче текущего чемпионата России.

    Подробную статистику выступлений Самедова вы можете посмотреть здесь, Адриано – здесь.

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