Самедов и Луис Адриано вернулись в общую группу «Спартака»

Игроки Александр Самедов и Луис Адриано приступили к тренировкам в общей группе.

Каждый из них из-за различного рода травм в последнее время не принимал участия в занятиях команды. Но если бразилец пропустил лишь недавнюю гостевую встречу с «Уфой», то Самедов из-за повреждений, полученных на сборах, пока не сыграл ни в одном матче текущего чемпионата России.

Подробную статистику выступлений Самедова вы можете посмотреть здесь, Адриано – здесь.