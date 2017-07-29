Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что защитники Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий и могут вернуться в сборную России.

– Александр Кержаков сказал, что нужно упасть в ноги Игнашевичу и Березуцким, чтобы они вернулись в сборную России. Согласны?

– Считаю, что на сегодня братья и Сергей – одни из лучших центральных защитников в стране. Но в то же время не думаю, что нужно кому-то падать им в ноги. Уверен, каждый футболист любит свою родину. Березуцкие и Игнашевич – патриоты. Если тренер сборной будет на них рассчитывать и поговорит с ними, думаю, они выступят на чемпионате мира. Просто сейчас ребята решили, что не готовы играть на два фронта.

– А как относитесь к разговорам, что они просто не хотят работать с Черчесовым?

– Да ну, вы о чем? Это настоящие профессионалы. Им что Черчесов, что Сидоров, что Пупкин. Все эти домыслы о каком– то конфликте – глупость! Просто люди понимают – им нельзя позориться. Если станут играть на три фронта с учетом еврокубков, могут подвести и сборную, и клуб. Тогда начнут писать, что они негодяи. Но ведь на самом деле в таком возрасте нужно давать больше времени на отдых. Тогда они будут эффективнее выступать и за национальную команду, и за ЦСКА, – сказал Гинер.