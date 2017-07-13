Главный тренер ЦСКа Виктор Гончаренко рассказал о предсезеонной подготовке команды.

«Мы провели два сбора в хороших условиях в Австрии, отлично подготовились и подвели всех травмированных к сезону: и Марио Фернандеса, и Сергея Игнашевича, и . Надеюсь, все их болячки прошли. Так что у нас все в строю!

Состояние у после неудачного турнира? Это вы считаете, что он неудачный. Мое дело – подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии. Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру.

Что касается того, помогло ли братьям Березуцким и Игнашевичу лучше подойти к сезону завершение их карьер в сборной, то, думаю, даже если бы они выступили на Кубке конфедераций, были бы готовы. Они профессионалы. Может, разве что, сохранили больше эмоций. Васин и Головин — молодые парни, для них игровая практика пойдет в плюс. Хотя Витя не молодой уже, конечно», – сказал Гончаренко.

Сборная России на Кубке конфедераций заняла третье место в группе и не вышла в полуфинал турнира.