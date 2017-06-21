Ди Мария осужден в Испании за уклонение от налогов и заплатит штраф 2 млн евро
Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария был признан в Испании виновным по делу об уклонении от уплаты налогов.
Прокурор установил, что Ди Мария использовал офшорные компании для того, чтобы скрыть доход в размере 1,3 миллиона евро от использования имиджевых прав во время выступления за «Реал» в 2012-2013 годах.
Следствие доказало вину 29-летнего аргентинца по двум налоговым преступлениям, за каждое из которых полагается по полгода тюрьмы.
Ди Мария пошел на сделку со следствием и ограничится выплатой штрафа в размере 2 миллионов евро.
Напомним, в мае французская полиция провела обыски в офисе «ПСЖ» и домах Ди Марии и Пасторе.
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