Ди Мария осужден в Испании за уклонение от налогов и заплатит штраф 2 млн евро

Полузащитник Анхель Ди Мария был признан в Испании виновным по делу об уклонении от уплаты налогов.

Прокурор установил, что Ди Мария использовал офшорные компании для того, чтобы скрыть доход в размере 1,3 миллиона евро от использования имиджевых прав во время выступления за в 2012-2013 годах.

Следствие доказало вину 29-летнего аргентинца по двум налоговым преступлениям, за каждое из которых полагается по полгода тюрьмы.

Ди Мария пошел на сделку со следствием и ограничится выплатой штрафа в размере 2 миллионов евро.

Напомним, в мае французская полиция провела обыски в офисе «ПСЖ» и домах Ди Марии и Пасторе.