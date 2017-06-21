Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ди Мария осужден в Испании за уклонение от налогов и заплатит штраф 2 млн евро

    Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания бизнес происшествия Анхель Ди Мария

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария был признан в Испании виновным по делу об уклонении от уплаты налогов.

    Прокурор установил, что Ди Мария использовал офшорные компании для того, чтобы скрыть доход в размере 1,3 миллиона евро от использования имиджевых прав во время выступления за «Реал» в 2012-2013 годах.

    Следствие доказало вину 29-летнего аргентинца по двум налоговым преступлениям, за каждое из которых полагается по полгода тюрьмы.

    Ди Мария пошел на сделку со следствием и ограничится выплатой штрафа в размере 2 миллионов евро.

    Напомним, в мае французская полиция провела обыски в офисе «ПСЖ» и домах Ди Марии и Пасторе.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться