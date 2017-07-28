Президент Сергей Фурсенко прокомментировал решение КДК о дисквалификации полузащитника .

«Справедливо, думаю. В чем здесь несправедливость? Вы же помните, как КДК в свое время спартаковского игрока дисквалифицировал тоже на два матча за аналогичный проступок.

Но также последуют и санкции от клуба в отношении . Это будет денежный штраф. С фанатами мы работаем, чтобы такого не было. Но как бы тебя ни провоцировали, ты обязан все равно человеческое лицо сохранять.

А с фанатами мы будем и дальше работать и ответственности с себя не снимаем. Нужно быть взаимно вежливыми, как говорится», — сказал Фурсенко.

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