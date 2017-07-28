Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Фурсенко: «Молло справедливо наказан, но от клуба еще будет денежный штраф»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия дисквалификации болельщики ФНЛ КДК РФС Зенит-2 Йоан Молло

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение КДК о дисквалификации полузащитника Йоана Молло.

    «Справедливо, думаю. В чем здесь несправедливость? Вы же помните, как КДК в свое время спартаковского игрока дисквалифицировал тоже на два матча за аналогичный проступок.

    Но также последуют и санкции от клуба в отношении Йоана Молло. Это будет денежный штраф. С фанатами мы работаем, чтобы такого не было. Но как бы тебя ни провоцировали, ты обязан все равно человеческое лицо сохранять.

    А с фанатами мы будем и дальше работать и ответственности с себя не снимаем. Нужно быть взаимно вежливыми, как говорится», — сказал Фурсенко.

    Молло дисквалифицирован на два матча ФНЛ за жест в адрес болельщиков «Зенита-2»

    Опрос

    Прав ли «Зенит», наказывая Молло?

    7503 голосa
    • Да
      28%
    • Нет
      72%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться