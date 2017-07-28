Нападающий Дмитрий Сычев назвал причину, из-за которой был вынужден в свое время покинуть .

– Готовы рассказать правду про расставание со «Спартаком»?

– Вот завершу карьеру, уеду далеко-далеко, где никто не достанет, и расскажу. Накануне ЧМ-2018 не хочется говорить о плохом. Лучше что-то позитивное вспомнить.

– Позвольте маленькое уточнение. Годы спустя Романцев изрек: «Узнав, что происходило на самом деле, зауважал Сычева еще сильнее». От вас действительно потребовалось большое мужество?

– Еще бы! Я же в одиночку боролся против системы, пусть тогда этого и не осознавал. Изначально покидать «Спартак» не собирался, меня все устраивало. Решиться на этот шаг вынудил инстинкт самосохранения. Стало страшно за свою жизнь.

– Надо думать, не Романцев вам угрожал.

– Конечно, нет. Олег Иванович потом сказал, что в принципе не допустил бы такой ситуации, если бы руководил клубом. Но у власти в «Спартаке» были другие люди. С ними и случился конфликт, — сказал Сычев.