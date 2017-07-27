Пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов прокомментировал информацию о том, что в матче 3-го тура РФПЛ против на «Петровском» петербуржцы займут раздевалку хозяев, несмотря на то, что номинальным хозяином матча будет .

«Я не видел официального факта обращения «Зенита» по раздевалке, но наш генеральный директор Вячеслав Матюшенко сказал, что если от руководства питерцев появится такое желание, то мы не будем препятствовать этому.

Формально никакого соглашения нет. Получается, оно есть между клубами, начальниками команд, которые будут заниматься размещением футболистов.

Это не доставит никакого дискомфорта футболистам «Тосно», потому что в принципе раздевалки ничем не отличаются. Думаю, что это сделано как шаг навстречу бело-голубым.

По фанатскому виражу нам пришел официальный запрос от болельщиков «Зенита» и руководства клуба, и мы согласились с этим», — сказал Басманов.

Ранее стало известно, что «Тосно» предоставит болельщикам «Зенита» возможность занять фанатский сектор «Вираж».