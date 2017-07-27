«Зенит» в гостевом матче с «Тосно» на «Петровском» займет раздевалку хозяев
«Зенит» будет использовать раздевалку команды-хозяйки во время ближайшего матча с «Тосно» на стадионе «Петровский».
Игра в рамках 3-го тура премьер-лиги будет номинально гостевой для петербургской команды.
«Мы уступили «Зениту» свою раздевалку. «Тосно» будет находиться в гостевой», – сказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.
Матч «Тосно» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 июля. Начало – в 20.00 по московскому времени.
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