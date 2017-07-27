Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    💰 Скромная победа «Зенита» и другие топовые прогнозы на Лигу Европы от блогеров Sports.ru

    Теги Зенит Лига Европы ставки на спорт Краснодар ставки на футбол

    Авторы ставочного раздела Sports.ru — об отборочных матчах Лиги Европы

    Ставка на фолы в матче «Краснодара» за 1.87

    Средний тотал фолов «Краснодара» дома в матчах Лиге Европы равен 16,89. Букмекерская линия отличается в 1,5 (!) раза.

    4 причины поставить на тотал меньше офсайдов в матче «Краснодар» — «Люнгбю»

    Причина №4 — отсутствие Федора Смолова, он самый часто попадающий игрок в офсайд всей РФПЛ 16\17 (1,3 в среднем за матч).

    2 ординара на матчи российских клубов за 1.90 и 1.95

    Блог «Ставки от Нострадамуса» ждет уверенных победа от «Краснодара» и «Зенита».

    6 выборов на Лигу Европы по ГИГАНТСКИМ коэффициентам

    В каких матчах букмекеры недооценили андердогов? Максимальный коэффициент — 34.00!

    Почему сегодня не будет сверхкрупной победы «Зенита»

    Главная причина — нефутбольная, считает Скромный капер

    Еще больше прогнозов на четверг — в ставочном разделе Sports.ru.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться