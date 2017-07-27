💰 Скромная победа «Зенита» и другие топовые прогнозы на Лигу Европы от блогеров Sports.ru
Авторы ставочного раздела Sports.ru — об отборочных матчах Лиги Европы
Ставка на фолы в матче «Краснодара» за 1.87
Средний тотал фолов «Краснодара» дома в матчах Лиге Европы равен 16,89. Букмекерская линия отличается в 1,5 (!) раза.
4 причины поставить на тотал меньше офсайдов в матче «Краснодар» — «Люнгбю»
Причина №4 — отсутствие Федора Смолова, он самый часто попадающий игрок в офсайд всей РФПЛ 16\17 (1,3 в среднем за матч).
2 ординара на матчи российских клубов за 1.90 и 1.95
Блог «Ставки от Нострадамуса» ждет уверенных победа от «Краснодара» и «Зенита».
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В каких матчах букмекеры недооценили андердогов? Максимальный коэффициент — 34.00!
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Главная причина — нефутбольная, считает Скромный капер
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