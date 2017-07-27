На Мамаевом кургане в рамках подготовки к ЧМ-2018 вырублен парк сталинградских вдов

В Волгограде в рамках реконструкции парка у Мамаева кургана, известного как парк сталинградских вдов, вырубили все деревья.

Деревья вырублены, а земля перекопана. На участке, где росли деревья, теперь работает тяжелая техника.

Ранее руководитель волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников предупреждал, что парк будет вырублен, а на его месте разместят автомобильную стоянку, которая будет использоваться во время ЧМ-2018.

Жители города начали создавать парк в 1965 году. Первое дерево посадила работница тракторного завода Пластикова в честь своего мужа, геройски погибшего при обороне Сталинграда. Вслед за ней в память о погибших мужьях, женах, сыновьях деревья сажали сотни горожан.