Неймар-старший и руководство «Барсы» покинули стадион на одной машине после матча с «МЮ»
Будущее форварда Неймара в «Барселоне» по-прежнему под вопросом. Как известно, на 25-летнего бразильца претендует «ПСЖ».
Сегодня в США в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках International Champions Cup Неймар забил очередной гол.
Сообщается, что после игры отец Неймара, директор каталонского клуба Рауль Санллехи и спортивный директор Роберто Фернандес покинули стадион на одной машине.
Ожидается, что стороны проведут переговоры о будущем Неймара в «Барселоне».
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