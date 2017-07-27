Неймар-старший и руководство «Барсы» покинули стадион на одной машине после матча с «МЮ»

Будущее форварда Неймара в «Барселоне» по-прежнему под вопросом. Как известно, на 25-летнего бразильца претендует .

Сегодня в США в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках International Champions Cup Неймар забил очередной гол.

Сообщается, что после игры отец Неймара, директор каталонского клуба Рауль Санллехи и спортивный директор Роберто Фернандес покинули стадион на одной машине.

Ожидается, что стороны проведут переговоры о будущем Неймара в «Барселоне».

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