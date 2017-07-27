Болельщикам «Зенита» продали абонементы на места, которых нет на арене «Санкт-Петербург»

Болельщики , купившие абонементы на матчи клуба на арене «Санкт-Петербург», не обнаружили своих мест на трибунах.

«Продлевали абонементы, взяли на сектор А207, 11-й ряд, 16-е, 17-е, 18-е места, и при посещении матча против обнаружилось, что места заканчиваются на 15-м, дальше идут места для прессы. Хорошо, что были свободные места. Когда же будет игра со «Спартаком», не факт, что будет куда пересесть.

В понедельник я позвонил в клуб. Там мне сказали: составьте официальную жалобу в произвольной форме на сайте «Зенита». Я все сделал, но за два дня мне никто так и не ответил. Поехал сам в клиентский офис на Добролюбова. Там поменяли абонементы на другие места в этом же секторе. Будем надеяться, что это была единственная неприятность», – рассказал один из болельщиков.

Сообщается, что во время Кубка конфедераций там крепились кресла. Как объяснили в «Зените», при подготовке к турниру их демонтировали для установки дополнительного оборудования.

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