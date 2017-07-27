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    Эрнесто Вальверде: «Победили «МЮ», хотя у них было больше игровой практики»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания товарищеские матчи (клубы) International Champions Cup

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках International Champions Cup.

    «Мы очень уважаем соперника, у «МЮ» чрезвычайно сильная команда. В первом тайме игра протекала очень быстро, голевые моменты были у обеих команд. После перерыва мы старались действовать спокойнее и контролировали игру.

    У «МЮ» было больше игровой практики, и хотя это был товарищеский матч, обе команды хотели победить», — сказал Вальверде.

    Ранее в США «Барселона» обыграла «Ювентус» (2:1), а «МЮ» победил «Лос-Анджелес Гэлакси» (5:2), «Реал Солт Лэйк» (2:1), «Манчестер Сити» (2:0) и «Реал» (1:1, 2:1 по пен.).

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