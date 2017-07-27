Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над (1:0) в рамках International Champions Cup.

«Мы очень уважаем соперника, у «МЮ» чрезвычайно сильная команда. В первом тайме игра протекала очень быстро, голевые моменты были у обеих команд. После перерыва мы старались действовать спокойнее и контролировали игру.

У «МЮ» было больше игровой практики, и хотя это был товарищеский матч, обе команды хотели победить», — сказал Вальверде.

Ранее в США обыграла «Ювентус» (2:1), а «МЮ» победил «Лос-Анджелес Гэлакси» (5:2), «Реал Солт Лэйк» (2:1), «Манчестер Сити» (2:0) и «Реал» (1:1, 2:1 по пен.).