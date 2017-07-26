Роберто Манчини: «Философию и дух победителей нельзя терять – их надо развивать»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к первому матчу третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Ней Иегуды».
– Возможен ли такой вариант, что завтра «Зенит» сыграет не сильнейшим составом?
– Нет. Мы выпустим всех сильнейших на данный момент игроков.
– Насколько вам удается прививать «Зениту» психологию победителей, о которой вы говорили, когда возглавили команду?
– Я не имел в виду и не скажу сейчас, что она у команды начисто отсутствовала. Я говорил о том, что эту философию, дух победителей нельзя терять – их надо развивать. Необходимо стараться побеждать в каждом матче: легкий он или сложный, трудный перед тобой соперник или на первый взгляд нет. Это и стараюсь улучшать, – сказал Манчини.
Матч пройдет завтра, 27 июля, в Тель-Авиве.
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