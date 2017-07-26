Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением об уровне медицины в стране.

«В Москве уровень медицины хороший, где-то 9 из 10. Обычный человек реально может попасть в классные больницы, где его полностью обследуют в короткий срок и назначат компетентное лечение. Кое-где в регионах — 1 или просто 0. Прямо дно.

Когда приезжаю к родителям в Ставропольский край, то слушаю от односельчан дикие истории. Людей толком не осматривают, просто назначают таблетки «на отвали». Например, одна женщина в первый раз обратилась с незначительными проблемами в колене, но врач районной больницы просто послал ее на операцию. В результате человек уже три года ходит с палочкой. Ну дикость. Хотя даже в Москве, которой ставлю девятку, бывают случаи абсолютной некомпетентности.

В травмпунктах очень любят накладывать гипсовые лонгеты. Пришел человек с небольшим надрывом связок голеностопа, и его закатывают на две-три недели, мол, посмотрим потом. Мышцы атрофируются, подвижность сустава пропадает – и все, восстановление из-за этого может никогда не прийти. То же самое с коленями и чем угодно.

Реально, если говорить о спортивной травме, то сейчас иной раз надежнее погуглить информацию в смартфоне, нежели идти в обычный травмпункт. Обращайтесь к проверенным профессионалам», — сказал Безуглов.