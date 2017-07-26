Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Себастьян Дриусси: «Было предложение из московского клуба, но перешел в «Зенит» во многом из-за Паредеса»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Леандро Паредес Себастьян Дриусси

    Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, что мог перейти в московский клуб.

    - Как вы узнали об интересе «Зенита»?

    – Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Паредес. Мы с ним много разговаривали, и это многое решило. В итоге я здесь.

    – Кто приглашал вас из российской столицы?

    – Нет смысла говорить. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита», — сказал Дриусси.

    Ранее сообщалось, что на аргентинца также претендовал «Спартак».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться