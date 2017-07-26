Себастьян Дриусси: «Было предложение из московского клуба, но перешел в «Зенит» во многом из-за Паредеса»
Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, что мог перейти в московский клуб.
- Как вы узнали об интересе «Зенита»?
– Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Паредес. Мы с ним много разговаривали, и это многое решило. В итоге я здесь.
– Кто приглашал вас из российской столицы?
– Нет смысла говорить. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита», — сказал Дриусси.
Ранее сообщалось, что на аргентинца также претендовал «Спартак».
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