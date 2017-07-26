Форвард Себастьян Дриусси рассказал, что мог перейти в московский клуб.

- Как вы узнали об интересе «Зенита»?

– Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Паредес. Мы с ним много разговаривали, и это многое решило. В итоге я здесь.

– Кто приглашал вас из российской столицы?

– Нет смысла говорить. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита», — сказал Дриусси.

Ранее сообщалось, что на аргентинца также претендовал .