Бернардески прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески перейдет в «Ювентус».
23-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра.
Ранее стало известно, что за игрока «Ювентус» заплатит «фиалкам» 40 миллионов евро.
Подробную статистику Бернардески можно посмотреть здесь.
.@fbernardeschi è al #JMedical! ⚪⚫ pic.twitter.com/Xx6rLCoOC6— JuventusFC (@juventusfc) 24 июля 2017 г.
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