Бернардески прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески перейдет в .

23-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра.

Ранее стало известно, что за игрока «Ювентус» заплатит «фиалкам» 40 миллионов евро.

Подробную статистику Бернардески можно посмотреть здесь.