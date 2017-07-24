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    Бернардески прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра

    Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия возможные трансферы видео Федерико Бернардески

    Полузащитник «Фиорентины» Федерико Бернардески перейдет в «Ювентус».

    23-летний футболист прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра.

    Ранее стало известно, что за игрока «Ювентус» заплатит «фиалкам» 40 миллионов евро.

    Подробную статистику Бернардески можно посмотреть здесь.

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