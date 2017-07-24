Главный тренер «Челси» Антонио Конте сравнил нового нападающего команды Альваро Морату и форварда Ромелу Лукаку, перешедшего этим летом из «Эвертона».

«Не важно, рассматривал ли я Лукаку в качестве приоритетной трансферной цели. На мой взгляд, он и Мората – игроки одного уровня, первый выбор для таких великих клубов, как и «МЮ».

За последние три года Мората сделал большой шаг вперед, теперь он один из лучших форвардов в Европе. У него огромный потенциал, он способен еще сильно прибавить. В прошлом сезоне у него был дефицит игровой практики, но он забил 20 голов, выйдя в стартовом составе «Реала» 19 раз.

Он очень молод, ему еще есть куда расти, и я хочу сделать его еще лучше», — сказал Конте.