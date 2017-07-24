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    Антонио Конте: «Мората и Лукаку – форварды одного уровня»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Ромелу Лукаку Альваро Мората

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте сравнил нового нападающего команды Альваро Морату и форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, перешедшего этим летом из «Эвертона».

    «Не важно, рассматривал ли я Лукаку в качестве приоритетной трансферной цели. На мой взгляд, он и Мората – игроки одного уровня, первый выбор для таких великих клубов, как «Челси» и «МЮ».

    За последние три года Мората сделал большой шаг вперед, теперь он один из лучших форвардов в Европе. У него огромный потенциал, он способен еще сильно прибавить. В прошлом сезоне у него был дефицит игровой практики, но он забил 20 голов, выйдя в стартовом составе «Реала» 19 раз.

    Он очень молод, ему еще есть куда расти, и я хочу сделать его еще лучше», — сказал Конте.

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