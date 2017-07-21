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    Антонио Конте: «Рынок сошел с ума. За обычного игрока нужно платить 40-50 млн евро»

    Теги Челси премьер-лига Англия Антонио Конте Альваро Мората

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал приобретение форварда Альваро Мораты.

    «Я уверен, что для нас это хороший трансфер. Мората – молодой игрок, обладающий уже большим опытом. Он поиграл за «Реал» и «Ювентус», набравшись там опыта и в национальных чемпионатах, и в Лиге чемпионов.

    Трансферный рынок сейчас сумасшедший. Чтобы купить обычного футболиста, клубы должны выкладывать 40-50 млн евро.

    Такова нынешняя ситуация. Нужно привыкнуть к этому и не допускать ошибок при покупках, ведь ты выкладываешь огромные деньги, выбор очень ответственный.

    Мората, естественно, является приоритетным выбором для состава, это качественный форвард с хорошими перспективами в «Челси». Он еще очень молод, безусловно, ему еще есть, куда расти, и я надеюсь продемонстрировать его ценности здесь», – сказал Конте.

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