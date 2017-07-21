Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Головин: «Борьба за чемпионство пойдет между ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия Краснодар Александр Головин

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал претендентов на победу в чемпионате России-2017/18.

    - Кто главный фаворит стартовавшего чемпионата?

    - Думаю, вся основная борьба пойдет между тремя командами: ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком».

    Питерцы очень прилично усилились, я в курсе трансферных новостей и могу сказать, что новые игроки действительно усилят команду.

    «Спартак» в эйфории от победы и наверняка очень серьезно настраивается на предстоящий сезон, мечтая доказать, что произошедшее – не случайность.

    Ну, а мы все последние годы либо первые, либо вторые, прекрасно знаем задачи, которые ставятся перед нами каждый год, и делаем все, чтобы их выполнять.

    Возможно, при определенных раскладах к нашей тройке может присоединиться и «Краснодар», но в первую очередь нам нужно не отпустить вперед «Спартак» и «Зенит», – сказал Головин.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться