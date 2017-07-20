Игроки сборной Сальвадора дважды укусили игроков сборной США на Кубке КОНКАКАФ

В четвертьфинальном матче Кубка КОНКАКАФ между сборными США и Сальвадора (2:0) случилось два неприятных инцидента.

Игроки латиноамериканской команды дважды, по всей видимости, кусали своих соперников. Сначала Генри Ромеро укусил форварда американской команды , а потом Дарвин Серен укусил защитника сборной США Омара Гонсалеса.

«Сегодня должны были быть удаления. Но я сам не видел эпизодов вживую, мне незачем винить судью», – сказал главный тренер сборной США Брюс Арена.

«Нельзя просто так брать и кусать соперника. Это сумасшествие. Можно крутить соски, но не кусаться», – заявил вратарь Тим Ховард.

ФИФА уже обратилась в КОНКАКАФ с просьбой расследовать эти эпизоды. В 2014 году на ЧМ форвард сборной Уругвая Луис Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. ФИФА отстранила уругвайца от футбола на 4 месяца.

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Игроку сборной США закрутили сосок на Кубке КОНКАКАФ