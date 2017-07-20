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    Игроки сборной Сальвадора дважды укусили игроков сборной США на Кубке КОНКАКАФ

    Теги Тим Ховард сборная США происшествия Брюс Арена Джози Алтидор КОНКАКАФ сборная Сальвадора Кубок КОНКАКАФ Омар Гонсалес Дарвин Серен Генри Ромеро

    В четвертьфинальном матче Кубка КОНКАКАФ между сборными США и Сальвадора (2:0) случилось два неприятных инцидента.

    Игроки латиноамериканской команды дважды, по всей видимости, кусали своих соперников. Сначала Генри Ромеро укусил форварда американской команды Джози Алтидора, а потом Дарвин Серен укусил защитника сборной США Омара Гонсалеса.

    «Сегодня должны были быть удаления. Но я сам не видел эпизодов вживую, мне незачем винить судью», – сказал главный тренер сборной США Брюс Арена.

    «Нельзя просто так брать и кусать соперника. Это сумасшествие. Можно крутить соски, но не кусаться», – заявил вратарь Тим Ховард.

    ФИФА уже обратилась в КОНКАКАФ с просьбой расследовать эти эпизоды. В 2014 году на ЧМ форвард сборной Уругвая Луис Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. ФИФА отстранила уругвайца от футбола на 4 месяца.

    ВИДЕО

    Игроку сборной США закрутили сосок на Кубке КОНКАКАФ

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