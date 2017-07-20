Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об агрессии фанатов на матчах премьер-лиги.

«Вот был пример, как это нужно делать на Кубке конфедераций. Всего один тур состоялся, а уже вопросы мне задаете. Все, что мы наработали на Кубке конфедераций, сейчас идет насмарку.

Кто-то уже в вип-ложах прыгает на футболистов сборной России и считает, что он великий человек. Государство – это мы все, все 140 миллионов.

И если кто-то считает, что можно позволять себе оскорблять игрока, потому что он сегодня в другом клубе или что-то еще, эти ребята должны не на футбол ходить, а вообще никуда не ходить», – сказал Мутко.

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