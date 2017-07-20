Шпрыгин о напавших на Зобнина болельщиках «Динамо»: «У всех семьи и взрослые дети, но на матчах со «Спартаком» и «Зенитом» у них срывает «колпак»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал ситуацию с нападением фанатов «Динамо» на полузащитника «Спартака» Романа Зобнина на трибунах «Арены Химки».

– Я и сам являюсь поклонником , но считаю, что болельщики бело-голубых перегнули палку. Игроки не должны участвовать в таких разборках. Это перегиб. Да, фанаты двух клубов – враги. Ненависть серьезная. При этом полиция грамотно сработала – разделили проходы, трибуны… Но всего предусмотреть невозможно, и бушевал вип!

Сначала залезли в один из вип-секторов, избили спартаковского болельщика – туда пришла «скорая», потом ОМОН. Правда, человек сам виноват, провоцировал. Плюс виноваты те, кто пропустил на трибуну «Динамо» людей в спартаковской атрибутике. Их избили, когда они порадовались голам – их натурально выкинули вниз с сектора. Человека три.

Не знаю, для чего это делается. В век интернета все посмотрели фото и видео, и во втором круге на «Открытие Арене» в секторах «Спартака» окажутся динамовские болельщики.

– Кто нападал на Зобнина и бил болельщиков «Спартака»?

– Постоянные посетители трибуны «С», владельцы абонементов. Это уже взрослые люди, не фанаты. Все они много лет ходят на игры команды. Явных олигархов там нет. Социальный уровень людей совершенно разный. Мне 39, а эти ребята значительно старше меня, у всех семьи и взрослые дети. В обычной жизни имеют работу, бизнес.

Но на матчах со «Спартаком» и у них срывает «колпак», и они перестают себя контролировать, – сказал Шпрыгин.