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    Слуцкий об уходе игроков «Халла»: «Впервые в карьере оказался в такой ситуации»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.

    «Пока нелегко. Я словно на двух работах. Мы чрезвычайно упорно трудимся над приглашением новых игроков, каждый трансфер дается трудно. Думаю, никто больше не покинет команду, и это крайне важно. С продажами покончено.

    Следующий шаг – приглашение новых игроков, и мы очень близки к соглашению. Ведем переговоры как минимум с пятью игроками, но с каждым из них разная ситуация.

    Уход игроков изменил настроение команды, но если не мыслить позитивно, то лучше не работать в футболе. Я всегда думаю о лучшем. Хотя впервые в карьере оказался в такой ситуации, но понимаю, почему игроки проданы, и запасся терпением.

    Зато теперь, после продажи игроков, у нас появились деньги. Общаюсь с владельцем клуба каждый день, и у нас есть взаимопонимание. Думаю, у нас будут новые игроки», — сказал Слуцкий.

    В течение последних трех дней «Халл Сити» покинули вратарь Элдин Якупович, защитник Эндрю Робертсон, хавбеки Ахмед Аль-Мухаммади и Том Хаддлстоун.

    В каком состоянии Слуцкий принял «Халл»?

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