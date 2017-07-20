Слуцкий об уходе игроков «Халла»: «Впервые в карьере оказался в такой ситуации»

Главный тренер «Халл Сити» рассказал о трансферной кампании клуба в межсезонье.

«Пока нелегко. Я словно на двух работах. Мы чрезвычайно упорно трудимся над приглашением новых игроков, каждый трансфер дается трудно. Думаю, никто больше не покинет команду, и это крайне важно. С продажами покончено.

Следующий шаг – приглашение новых игроков, и мы очень близки к соглашению. Ведем переговоры как минимум с пятью игроками, но с каждым из них разная ситуация.

Уход игроков изменил настроение команды, но если не мыслить позитивно, то лучше не работать в футболе. Я всегда думаю о лучшем. Хотя впервые в карьере оказался в такой ситуации, но понимаю, почему игроки проданы, и запасся терпением.

Зато теперь, после продажи игроков, у нас появились деньги. Общаюсь с владельцем клуба каждый день, и у нас есть взаимопонимание. Думаю, у нас будут новые игроки», — сказал Слуцкий.

В течение последних трех дней «Халл Сити» покинули вратарь Элдин Якупович, защитник Эндрю Робертсон, хавбеки Ахмед Аль-Мухаммади и Том Хаддлстоун.

В каком состоянии Слуцкий принял «Халл»?