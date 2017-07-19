Хосеп Гвардиола: «Агуэро и Браво остаются в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что форвард Серхио Агуэро и голкипер Клаудио Браво не покинут команду в это межсезонье.
«У нас есть варианты по потенциальным новичкам. Но пока сделка не оформлена из уважения к другим клубам я не скажу ни слова.
В прошлом сезоне надолго выбыл Габриэл Жезус. Я бы хотел, чтобы он побольше поиграл вместе с Агуэро. Вы знаете мое мнение по Агуэро. Это наш игрок, он остается в команде.
Клаудио Браво будет нашим голкипером в новом сезоне. Мы подходим к сезону с Эдерсоном, Браво и нашими молодыми футболистами», – сказал Гвардиола.
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