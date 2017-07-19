Главный тренер Хосеп Гвардиола сообщил, что форвард Серхио Агуэро и голкипер не покинут команду в это межсезонье.

«У нас есть варианты по потенциальным новичкам. Но пока сделка не оформлена из уважения к другим клубам я не скажу ни слова.

В прошлом сезоне надолго выбыл . Я бы хотел, чтобы он побольше поиграл вместе с Агуэро. Вы знаете мое мнение по Агуэро. Это наш игрок, он остается в команде.

Клаудио Браво будет нашим голкипером в новом сезоне. Мы подходим к сезону с Эдерсоном, Браво и нашими молодыми футболистами», – сказал Гвардиола.