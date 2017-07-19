Станция метро ЦСКА откроется в сентябре 2017 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция метро ЦСКА будет открыта в сентябре этого года.

«Одна из станций Третьего пересадочного контура [ЦСКА] фактически готова на 90 процентов, и я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, и в октябре поедут пассажиры по участку, который включает в себя станции «Динамо», , «Хорошевское» и «Деловой центр».

Пропускная способность – около 120 тысяч пассажиров в сутки. Вокруг станции идет серьезное благоустройство – прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев и создание комфортной территории для жителей этого района». — сказал Собянин.