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    Станция метро ЦСКА откроется в сентябре 2017 года

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    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция метро ЦСКА будет открыта в сентябре этого года.

    «Одна из станций Третьего пересадочного контура [ЦСКА] фактически готова на 90 процентов, и я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, и в октябре поедут пассажиры по участку, который включает в себя станции «Динамо», «ЦСКА», «Хорошевское» и «Деловой центр».

    Пропускная способность – около 120 тысяч пассажиров в сутки. Вокруг станции идет серьезное благоустройство – прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев и создание комфортной территории для жителей этого района». — сказал Собянин.

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