Олег Романцев: «Через четыре тура скажу, кто станет чемпионом»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев после ничьей красно-белых с «Динамо» (2:2) в стартовом матче чемпионата России воздержался от прогноза о том, кто займет первое место в турнире.
– Такие матчи учат: легких побед не бывает, и делают еще злее, что никогда не мешает. Что дальше? Помните, перед прошлым сезоном я сказал, что «Спартак» станет чемпионом. А потом, после 2:4 в Питере, вновь подтвердил, что верю в свой прогноз. Но тогда уже видел в деле ЦСКА и «Зенит».
Пройдет три-четыре тура, я посмотрю, как выглядят армейцы и команда Манчини, и потом вновь скажу, у кого будет золотой финиш.
– Снова у «Спартака»?
– Не исключаю. Но пока наберитесь терпения, — сказал Романцев.
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