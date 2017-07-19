Бывший главный тренер Олег Романцев после ничьей красно-белых с «Динамо» (2:2) в стартовом матче чемпионата России воздержался от прогноза о том, кто займет первое место в турнире.

– Такие матчи учат: легких побед не бывает, и делают еще злее, что никогда не мешает. Что дальше? Помните, перед прошлым сезоном я сказал, что «Спартак» станет чемпионом. А потом, после 2:4 в Питере, вновь подтвердил, что верю в свой прогноз. Но тогда уже видел в деле ЦСКА и .

Пройдет три-четыре тура, я посмотрю, как выглядят армейцы и команда Манчини, и потом вновь скажу, у кого будет золотой финиш.

– Снова у «Спартака»?

– Не исключаю. Но пока наберитесь терпения, — сказал Романцев.

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