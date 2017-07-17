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    Мората близок к переходу в «Милан» за 70 млн евро, оклад – 10 млн

    Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия примера Испания возможные трансферы Альваро Мората

    Форвард «Реала» Альваро Мората по-прежнему намерен сменить клуб из-за дефицита игровой практики.

    Сообщается, что 24-летний испанец разочарован срывом трансфера в «Манчестер Юнайтед», и теперь наиболее вероятный вариант для него – «Милан».

    «Реал» требует за Морату 90 миллионов евро, но, учитывая дружеские отношения мадридцев с итальянским клубом, сумма трансфера может составить 70 миллионов, полагает Marca.

    La Gazzetta dello Sport утверждает, что переговоры между клубами продвигаются успешно и нападающий близок к переходу в «Милан» за 70 млн евро с окладом 10 млн в год.

    Бонуччи уговаривает Морату перейти вместе с ним в «Милан»

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