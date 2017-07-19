Рамзану Кадырову вручен памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола»

Глава Чеченской Республики, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров рассказал о презентации грозненского клуба.

«Я дал ужин в честь участников торжественной презентации республиканского футбольного клуба «Ахмат». На приеме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр Правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной Думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие.

Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления клуба «Ахмат» и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент РФПЛ Сергей Прядкин вручил мне памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

Очень ценной считаю и высокую оценку комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель комитета Михаил Дегтярев от имени Госдумы наградил меня почетной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации». Это оценка труда нашей команды единомышленников.

Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали «Ахмату» счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня — мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжелые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться.

Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам!» — написал Кадыров в своем инстаграме.

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