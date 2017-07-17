Рамзан Кадыров: «Будет к «Ахмату» объективное отношение – попадем в еврокубки»
Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров оценил вероятность выхода грозненского клуба в еврокубки.
«В прошлом сезоне мы показали очень хороший результат, несмотря на то, что бывают такие погодные явления. На нас периодически надвигаются тучи, над нашими играми бывают и грозы, и град, но все равно грозненская команда показала себя достойно.
Если будет объективное отношение к команде, обязательно попадем в еврокубки. Уверен, российский футбольный мир в конце концов даст сильным командам попасть в еврокубки, чтобы они выигрывали, а не в первом-втором матче возвращались домой», — цитирует Кадырова «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».
В стартовом матче чемпионата России «Ахмат» обыграл дома «Амкар» (1:0).
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