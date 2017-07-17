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    КДК рассмотрит поддержку «Ахмата» с помощью громкой связи на матче с «Амкаром»

    Теги Амкар Премьер-лига Россия Ахмат КДК РФС Артур Григорьянц

    Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что организация на заседании рассмотрит эпизод с поддержкой «Ахмата» с помощью громкой связи в матче 1-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).

    «В матче «Ахмат» – «Амкар» использовалось оборудование стадиона для поддержки команды, что отражено в протоколе делегата матча.

    В предварительной повестке заседания этот вопрос значится», – сказал Григорьянц.

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