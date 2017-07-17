КДК рассмотрит поддержку «Ахмата» с помощью громкой связи на матче с «Амкаром»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что организация на заседании рассмотрит эпизод с поддержкой «Ахмата» с помощью громкой связи в матче 1-го тура чемпионата России против (1:0).

«В матче – «Амкар» использовалось оборудование стадиона для поддержки команды, что отражено в протоколе делегата матча.

В предварительной повестке заседания этот вопрос значится», – сказал Григорьянц.

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