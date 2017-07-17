Товарищеские матчи. «МЮ» – «Реал Солт Лейк», «Севилья» обыграла «Сересо» и другие матчи
Европейские клубы продолжают подготовку к следующему сезону.
Товарищеские матчи
Ганза Германия – Вольфсбург Германия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Хиндс (41).
Сересо Осака Япония – Севилья Испания – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Бен-Йеддер (42), 0:2 – Бен-Йеддер (55), 1:2 – Фукумитсу (80), 1:3 – Муриэль (90).
Штурм Австрия – Вест Хэм Англия – 0:0 (0:0)
Крус Асуль Мексика – Порту Португалия – 02.30
Реал Солт Лейк США – Манчестер Юнайтед Англия – 05.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.