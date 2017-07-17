Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Товарищеские матчи. «МЮ» – «Реал Солт Лейк», «Севилья» обыграла «Сересо» и другие матчи

    Теги Вольфсбург Манчестер Юнайтед Порту Вест Хэм Севилья Штурм товарищеские матчи (клубы) результаты Ганза Реал Солт Лейк Крус Асуль Сересо Осака

    Европейские клубы продолжают подготовку к следующему сезону.

    Товарищеские матчи

    Ганза Германия – Вольфсбург Германия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Хиндс (41).

    Сересо Осака Япония –  Севилья Испания – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бен-Йеддер (42), 0:2 – Бен-Йеддер (55), 1:2 – Фукумитсу (80), 1:3 – Муриэль (90).

    Штурм Австрия – Вест Хэм Англия – 0:0 (0:0)

    Крус Асуль Мексика – Порту Португалия – 02.30

    Реал Солт Лейк США – Манчестер Юнайтед Англия – 05.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться