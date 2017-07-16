Товарищеский матч. Дубль Рэшфорда помог «МЮ» разгромить «Лос-Анджелес Гэлакси»
Европейские клубы готовятся к новому сезону.
Товарищеский матч
Лос-Анджелес Гэлакси США – Манчестер Юнайтед Англия – 2:5 (0:3)
Голы: Рэшфорд, 2 (0:1). Рэшфорд, 20 (0:2). Феллайни, 26 (0:3). Мхитарян, 67 (0:4). Марсьяль, 72 (0:5). Дос Сантос, 79 (1:4). Дос Сантос, 88 (2:5).
«МЮ»: Де Хеа (Ж. Перейра, 46) — Валенсия (Дармиан, 46), Смоллинг, (Байи, 46) Джонс (Линделеф, 46), Блинд (Фосу-Менса, 46; Митчелл, 85) — Феллайни (Погба, 46), Кэррик (Туанзебе, 46), Эррера (А. Перейра, 46), Мата (Мхитарян, 46), Лингард (Марсьяль, 46) — Рэшфорд (Лукаку, 46).
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