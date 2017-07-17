Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» надеется оформить трансфер Перишича в течение 2 дней

    Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Иван Перишич Фали Рамадани

    Вингер «Интера» Иван Перишич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что накануне усилились контакты между руководством английского клуба и Фали Рамадани, агентом 28-летнего хорвата.

    «МЮ» уже согласовал условия личного контракта с Перишичем и рассчитывает закрыть сделку в течение 48 часов.

    Ранее стало известно, что «Интер» отказался продать футболиста за 45 миллионов евро, требуя 55 млн или включение в сделку форварда «МЮ» Антони Марсьяля.

    Перишич покинул расположение «Интера» из-за пародонтального абсцесса

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться