«МЮ» надеется оформить трансфер Перишича в течение 2 дней

Вингер «Интера» Иван Перишич близок к переходу в .

Сообщается, что накануне усилились контакты между руководством английского клуба и Фали Рамадани, агентом 28-летнего хорвата.

«МЮ» уже согласовал условия личного контракта с Перишичем и рассчитывает закрыть сделку в течение 48 часов.

Ранее стало известно, что отказался продать футболиста за 45 миллионов евро, требуя 55 млн или включение в сделку форварда «МЮ» Антони Марсьяля.

Перишич покинул расположение «Интера» из-за пародонтального абсцесса