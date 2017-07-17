«МЮ» надеется оформить трансфер Перишича в течение 2 дней
Вингер «Интера» Иван Перишич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что накануне усилились контакты между руководством английского клуба и Фали Рамадани, агентом 28-летнего хорвата.
«МЮ» уже согласовал условия личного контракта с Перишичем и рассчитывает закрыть сделку в течение 48 часов.
Ранее стало известно, что «Интер» отказался продать футболиста за 45 миллионов евро, требуя 55 млн или включение в сделку форварда «МЮ» Антони Марсьяля.
Перишич покинул расположение «Интера» из-за пародонтального абсцесса
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